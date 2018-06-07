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Бразильские футболисты займутся сексом по графику во время ЧМ

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Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, что сексуальная жизнь футболистов во время предстоящего чемпионата мира будет контролироваться. Его слова приводит Extra.

«Секс является чем-то естественным. В нашей команде молодые игроки с отличным здоровьем. Для них нет ничего более естественного, чем воспользоваться возможностью снять напряжение и расслабиться. Это не представляет проблемы», — сказал Ласмар.

Однако врач сборной отметил, что сексуальная жизнь игроков будет подвергаться контролю. «Девушкам и женам футболистов будет запрещено проводить время с игроками все время. Их свидания будут проводиться исключительно в свободные от игры дни. Кроме того, для таких встреч будут отведены специальные помещения», — добавил он.

В начале мая бывший футболист сборной Бразилии Ромарио посоветовал нападающему национальной команды Габриэлу Жезусу больше заниматься сексом. По его словам, форварду необходимо «хорошенько расслабиться в выходные».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с Коста-Рикой, Сербией и Швейцарией.

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