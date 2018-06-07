Бразильские футболисты займутся сексом по графику во время ЧМ

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, что сексуальная жизнь футболистов во время предстоящего чемпионата мира будет контролироваться. Его слова приводит Extra.

«Секс является чем-то естественным. В нашей команде молодые игроки с отличным здоровьем. Для них нет ничего более естественного, чем воспользоваться возможностью снять напряжение и расслабиться. Это не представляет проблемы», — сказал Ласмар.

Однако врач сборной отметил, что сексуальная жизнь игроков будет подвергаться контролю. «Девушкам и женам футболистов будет запрещено проводить время с игроками все время. Их свидания будут проводиться исключительно в свободные от игры дни. Кроме того, для таких встреч будут отведены специальные помещения», — добавил он.

В начале мая бывший футболист сборной Бразилии Ромарио посоветовал нападающему национальной команды Габриэлу Жезусу больше заниматься сексом. По его словам, форварду необходимо «хорошенько расслабиться в выходные».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с Коста-Рикой, Сербией и Швейцарией.

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