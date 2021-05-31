Украинец под наркотиками расстрелял полицейских из окна многоэтажки

В Кременчуге украинец принял наркотики и начал расстреливать из окна многоэтажки находившихся неподалеку полицейских. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел, когда несколько силовиков находились с проверкой в районе одного из ночных клубов. В это же время неизвестный, находясь в состоянии опьянения, достал пневматическое оружие и открыл по ним огонь из своей квартиры, которая располагалась в доме напротив. Штурмовать помещение пришлось бойцам спецназа.

«Стрелком оказался 38-летний местный житель, который проживал совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом человек был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение», — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что стрелок смог попасть по полицейским как минимум два раза, серьезных ран они не получили.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Экспертиза установила, что незадолго до нападения он принял психотропные препараты. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Киеве 27-летний украинец попытался сжечь автобус с пассажирами, бросив в него коктейль Молотова. Свой поступок он объяснил усталостью от «надоевших людей» и решением «всех их убить». Из-за его действий пострадала одна женщина, остальные пассажиры серьезных трав и ожогов не получили.