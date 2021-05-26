Украинец попытался сжечь автобус с «надоевшими» людьми

27-летний украинец в Киеве попытался сжечь автобус с пассажирами, бросив в него коктейль Молотова. Сообщение об этом появилось на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Буйного жителя украинской столицы задержали пассажиры автобуса и полицейские, которые несли службу неподалеку. На допросе злоумышленник заявил, что захотел «их всех убить» потому что ему надоели люди. В результате инцидента одну женщину госпитализировали с ожогами, остальные пассажиры не пострадали.

Теперь нападавшему, согласно украинским законам, грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Суд принял решение об аресте мужчины и поместил его в СИЗО.

Ранее в украинском городе Запорожье мужчина открыл стрельбу из-за конфликта по поводу еды в ресторане быстрого питания. Конфликт начался из-за того, что двое мужчин не смогли определить, чей заказ находился на стойке ресторана. Из общепита конфликт перешел на парковку, где подозреваемый и достал пистолет. После стрельбы нападавший выбросил оружие и скрылся.