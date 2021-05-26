На Украине мужчина открыл стрельбу из-за еды в общепите

В украинском городе Запорожье мужчина открыл стрельбу из-за конфликта по поводу еды в ресторане быстрого питания. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Как сообщают в полиции, вечером 22 мая неизвестный выстрелил из травматического пистолета в местного жителя 1993 года рождения возле фаст-фуд ресторана «МакДрайв». Пострадавший отказался от медицинской помощи, несмотря на то, что получил гематому на бедре.

Конфликт начался из-за того, что двое мужчин не смогли определить, чей заказ лежал на стойке ресторана. Из общепита конфликт перешел на парковку, где подозреваемый и достал пистолет. Затем нападавший выбросил пистолет и скрылся. Заказ, из-за которого и началась потасовка, он не забрал.

Полиция продолжает поиски нападавшего. Возбуждено уголовное производство за хулиганство. Запорожцу грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошло несколько нападений на священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Одного священника ударили ножом в висок, а на другого напали, когда он возвращался домой с женой и ребенком после всенощной службы.

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