Полицейский застрелил самоубийцу и сохранил зарплату

В США полицейский, застреливший самоубийцу, сохранил зарплату после увольнения. Об этом сообщает Fox News.

Офицер полиции штата Алабама Уильям Дарби (William Darby) был обвинен в убийстве 49-летнего Джеффри Паркера (Jeffrey Parker) в 2018 году. Полицейский ответил на звонок мужчины в 911, в ходе которого он сообщил, что вооружен и планирует совершить самоубийство. По данным следствия, перед выстрелом Дарби потерпевший приставил к своему виску пистолет.

После выдвижения обвинений Дарби был вынужден уволиться из полиции города Хантсвилл. Однако он продолжит получать зарплату полицейского. «Это нормальный процесс, пока не будут завершены официальные разбирательства в соответствии с кадровой политикой Хантсвилла», — отметила пресс-секретарь города Люси ДеБьюти.

Офицер был освобожден из-под стражи под залог в 100 тысяч долларов. Адвокат Дарби сообщил, что его клиент подаст апелляцию и будет доказывать свою невиновность. Власти города заявили о поддержке полицейского и выделили на его защиту 125 тысяч долларов.

Финальное слушание по делу состоится через шесть недель. Офицеру грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

25 мая 2020 года в Миннеаполисе сотрудник полиции Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные признали Шовина виновным в преступлении, ему грозит до 40 лет тюрьмы.