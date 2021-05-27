Украинец поджег свою беременную девушку и сбежал

В Днепропетровской области 17-летний украинец во время ссоры со своей 20-летней беременной подругой облил ее бензином, поджег и сбежал. Сообщение об этом появилось на странице полиции региона в Facebook.

Информация о пожаре в квартире многоэтажного дома поступила правоохранителям днем в среду, 26 мая, от спасателей. Прибыв на место, силовики обнаружили раненую девушку и доставили ее в больницу. Подростка на месте происшествия обнаружить не удалось.

Позже он был задержан по месту прописки. «Был проведен обыск, в ходе которого было изъято оружие», — говорится в сообщении. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении против юноши уголовного дела по статье о покушении на убийство. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Ранее в Киеве 27-летний украинец попытался сжечь автобус с пассажирами, бросив в него коктейль Молотова. Свой поступок он объяснил усталостью от «надоевших людей» и решением «всех их убить». Из-за его действий пострадала одна женщина, остальные пассажиры серьезных трав и ожогов не получили.