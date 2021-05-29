Украинец попытался провезти на родину партию военного оборудования из России

Украинские пограничники задержали в Сумской области 48-летнего мужчину, который попытался незаконно провезти на родину крупную партию военного оборудования из России. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной пограничной службы республики.

Инцидент произошел утром 29 мая. Военнослужащие заметили, как неизвестный с тремя коробками за спиной движется от российско-украинской границы. После этого в ближайшем лесу силовики обнаружили еще семь аналогичных коробок, во всех было оборудование, применяемое в авиации и подразделениях радиолокации.

Теперь украинцу может грозить уголовное дело по статье о незаконном ввозе подлежащих государственному контролю товаров. Его также оштрафовали по административной статье о незаконном пересечении границы.

Ранее сообщалось, что неизвестный украинец попытался отправить посылкой в охваченную военным переворотом Мьянму деталь от многоцелевого истребителя МиГ-29. При заполнении декларации мужчина указал, что в запечатанной коробке находятся запчасти. На деле они оказались автономной рулевой машиной «АРМ-150М», предназначенной для самолетов четвертого поколения.