Украинский генерал признался в подготовке к войне с Россией с 2007 года

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров признался, что республика начала готовиться к войне с Россией сразу после Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году. Об этом он заявил в эфире телеканала UkrLife, трансляция которого доступна в YouTube.

По его словам, поводом для беспокойства украинского командования стало выступление на ней президента России Владимира Путина, который заявил о кризисе международных отношений на Западе. «Мы не ждали у моря погоды. (…) Разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией», — сказал Назаров.

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Он пояснил, что Генеральный штаб прорабатывал сценарии боестолкновений в Крыму и Донбассе, однако в 2014 году Москва все равно сумела застать Киев врасплох. «Ту тактику, которую они применили в Крыму… да, это было довольно неожиданно», — добавил военный.

Ранее депутаты Верховной Рады заподозрили президента Украины Владимира Зеленского в подготовке страны к партизанской войне. Поводом для беспокойства они назвали поданные главой государства законопроекты «Об основах национального сопротивления» и об увеличении численности вооруженных сил. Де-факто инициативы предполагают создание системы территориальных батальонов, которые напрямую подчиняют Совету безопасности и главе государства.