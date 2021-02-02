Украинец пытался отправить посылкой деталь от истребителя МиГ-29 в Мьянму

Украинец попытался отправить посылкой в охваченную военным переворотом Мьянму деталь от многоцелевого истребителя МиГ-29. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу киевской таможни.

По данным ведомства, при заполнении декларации мужчина указал, что в запечатанной коробке находятся запчасти. На деле они оказались автономной рулевой машиной «АРМ-150М», предназначенной для самолетов четвертого поколения. Необходимые экспортные документы украинец предоставить не смог.

Отмечается, что он также не смог пояснить, как приобрел дорогостоящее оборудование и зачем решил вывезти его из страны. Сотрудники таможни изъяли прибор. Теперь отправителю грозит штраф в размере 100 процентов стоимости детали.

В ноябре 2020-го в Мьянме прошли выборы, в ходе которых победу одержала «Национальная лига за демократию», однако военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами. 1 февраля они арестовали президента Вин Мьина и объявили в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год.