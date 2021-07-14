Зарплаты россиян не успели за инфляцией

В первом полугодии зарплаты россиян в среднем увеличились на 4,1 процента, однако они росли медленнее инфляции, не успев за ней. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование hh.ru.
Самые высокие зарплаты получали работники в сфере IT, строительства, продуктов питания. Меньше всего заработок оказался у специалистов из области химической промышленности. Только в 2019 году темпы роста зарплат соответствовали показателям уровня инфляции (5 процентов), с 2020 года они находятся ниже прогнозных инфляционных показателей.
Лидером по росту зарплат стал Северо-Кавказский федеральный округ: совокупный доход подскочил на 13 процентов, до 40 432 рублей. Однако средний уровень зарплат там остается самым низким. Худшие показатели прироста — в Северо-Западном федеральном округе.
В Москве и Московской области показатель увеличился на 2 процента (до 99 908 рублей), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 7 процентов, до 79 523 рублей.
Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты россиян в 2021 году почти на 5 тысяч рублей или на 9,1 процента по отношению к уровню 2020 года. Средний уровень дохода должен превысить показатель в 56 тысяч рублей. Кроме того, ведомство увеличило прогноз прожиточного минимума. Ожидается, что в 2022 году МРОТ вырастет на 2,5 процента до 11 950 рублей, на 9,2 процента (до 13 059 рублей) в 2023 году и на 7,4 процента (до 14 031 рубля) в 2024 году.