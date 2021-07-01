Реальные зарплаты россиян выросли в апреле до 7,8 процента в годовом выражении с 1,8 процента в марте. Об этом говорится в докладе Росстата, передает РИА Новости.

Так, по сравнению с мартом 2021 года реальные зарплаты в России в апреле выросли на 2,5 процента. За январь-апрель рост реальных зарплат составил 2,9 процента в годовом выражении.

Всего среднемесячная начисленная зарплата в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8 процента, подчеркивается в документе.

В сравнении с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также выросла на 3,1 процента.

Ранее опрос показал, что россияне в среднем хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей. Уточняется, что мужчины в среднем назвали цифру выше, чем женщины. Так, россияне хотели бы получать ежемесячно 144,3 тысячи рублей, а россиянки — 107 тысяч рублей. При этом женщины оценили свой уровень счастья выше, чем мужчины. На пять баллов этот уровень оценили по 14 процентов представителей обоих полов, а на «четверку» — 24 процента женщин и 18 процентов мужчин.