Россиянам с низкой зарплатой предложили доплачивать

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Ura.ru предложил доплачивать россиянам с низкой зарплатой из бюджетных средств.

«Мы должны выстроить стандарты потребления. Дальше к ним привязать базовый доход. Потом этот базовый доход обеспечивать уже с помощью экономической политики, в том числе бюджетных мер», — отметил Аксаков.

По его словам, в стране необходимо внедрить минимальный социальный стандарт, необходимый для обеспечения достойного уровня жизни граждан.

При этом величина такого стандарта должна рассчитываться для каждого региона отдельно. «Доходы у всех разные и, очевидно, до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы. Один получает, условно, 25 тысяч рублей, другой — 35 тысяч», — отметил Аксаков.

Ранее замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олег Шеин предложил установить в России безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей в месяц.