Названы сферы с самым большим ростом зарплат в России

Медианные зарплаты во втором квартале больше всего выросли в банковской сфере (на 15 процентов по отношению к первому кварталу), пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Авито.Работа».

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Также зарплаты увеличились у россиян, занятых в ресторанно-гостиничном бизнесе (на 11 процентов), административной работе и сфере красоты (по 7 процентов). Аналитики также назвали медианный размер зарплат в массовых профессиях. По итогам квартала он составил 35 тысяч рублей в месяц.

Это на 3 процента больше, чем в первом квартале. Логистика и автомобильный бизнес — наиболее оплачиваемые группы профессий. В этих сферах работодатели предлагают по 45 тысяч рублей в месяц. Самая большая медианная зарплата оказалась в Москве (59 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (45 тысяч рублей в месяц).

Ранее Росстат сообщил, что реальные зарплаты россиян выросли в апреле до 7,8 процента в годовом выражении с 1,8 процента в марте. Всего среднемесячная начисленная зарплата в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, выросла на 13,8 процента.

По подсчетам FinExpertiza, в 2020 году 9,1 процента всего населения России, или 13,3 миллиона человек, жили на доход, не превышающий 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля таких людей составляла 10,2 процента.