Названа доля нищих россиян

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza провели исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвали долю нищих россиян, чьи расходы в месяц не превышают 10 тысяч рублей.

По подсчетам авторов, в 2020 году 9,1 процента всего населения России, или 13,3 миллиона человек, жили на доход, не превышающий 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля таких людей составляла 10,2 процента.

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Тенденция к снижению доли россиян с доходами не более 10 тысяч рублей отмечается на протяжении последних пяти лет — с 2016-го. Авторы объясняют это инфляционными процессами, вследствие которых покупательная способность 10 тысяч рублей снижается с каждым годом.

Среди регионов с самой высокой долей жителей с доходом не более 10 тысяч рублей лидируют Тыва (28,6 процента), Ингушетия (27,8 процента), Карачаево-Черкессия (22,3 процента), Алтай (20,9 процента) и Калмыкия (20,8 процента).

Наименьшая доля людей с низкими доходами отмечена на Чукотке (0,5 процента), в Магаданской области (0,8 процента), Ненецком автономном округе (один процент), Москве (1,1 процента) и Ямало-Ненецком автономном округе (1,2 процента).