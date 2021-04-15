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Бедным россиянам предложили собирать валежник по-новому

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Бедным россиянам, собирающим валежник для собственных нужд, предложили делать это по-новому — с использованием ручных пил, топоров, легких бензопил. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает ИА Regnum.

Согласно документу, поправки предлагаются в Лесной кодекс. Они в том числе предполагают расшифровку понятия «валежник» и отнесение к недревесным лесным ресурсам сухостоя с расшифровкой этого понятия.

Авторы инициативы не согласны с тем, что многие регионы приняли акты, полностью исказившие идею «свободного сбора гражданами для собственных нужд никому не нужного лесного ресурса», пишет Regnum.

По мнению Нилова, принятие законопроекта поможет ускорить очистку лесов и снизить их пожароопасность, а также поддержит «малообеспеченных граждан» в сельской местности.

Поправки в Лесной кодекс, позволяющие свободно собирать валежник, вступили в силу в 2019 году. В них уточнялось, что валежником считаются деревья, кустарники и их части, «поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам». Позже некоторые регионы ввели собственные дополнительные правила касательно сбора валежника. Так, в Тульской области запретили использовать пилы, топоры и другие орудия.

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