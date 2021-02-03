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На россиянина завели дело за сбор недостаточно гнилого валежника

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Житель Нижегородской области Геннадий Толченков собрал в лесу 13 поваленных ветром деревьев и получил уголовное дело о хищении в особо крупном размере, потому что бревна оказались недостаточно гнилыми. Ему грозит до семи лет лишения свободы, пишет «Комсомольская правда».

Мужчина рассказал изданию, что в прошлом году решил построить сарай из валежника и обратился к лесничему, чтобы уточнить, можно ли это делать. «Все, что лежит, теперь можно, закон разрешил», — процитировал Толченков его ответ.

В мае 2020 года россиянин искал по лесу упавшие сосны и ели, отсекал ветки и гнилые корни, а потом увозил на участок на старом тракторе. За лето и осень он собрал достаточно древесины, но начать строительство не успел — в конце ноября к нему пришли полицейские по заявлению от лесника. В документе говорилось, что «неустановленное лицо повредило до степени прекращения роста сырорастущие деревья породы сосна».

В качестве вещдоков были изъяты бревна, бензопила, трактор Т-40 и грузовик. Толченков выезжал с сотрудниками МВД на место, где собирал деревья, и показал отпиленные гнилые корневища. Позже была проведена экспертиза. «Сделали какие-то спилы с деревьев, которые я якобы срубил, сравнили с моими бревнами, потом в бумаге написали, что все совпало. Несмотря на то, что они спилы сосен к елям прикладывали», — рассказал нижегородец.

Глава Бутурлинского лесничества Владимир Фарафонтов в разговоре с изданием отметил, что был на том месте сбора валежника. По его словам, там были как упавшие деревья, так и «сырорастущие пиленые». Он объяснил, что, по закону, валежником считается дерево, которое потеряло свою товарную ценность и пригодно только для сжигания. Толченков собирал то, что называется свежим ветровалом. Это ликвидная древесина, лесничество продает ее на доски.

Закон, позволяющий россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд, был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле 2018 года. В 2019 году вступили в силу поправки в Лесной кодекс, в которых уточнялось, что валежником считаются деревья, кустарники и их части, «поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам». Позже некоторые регионы ввели собственные дополнительные правила касательно сбора валежника. Например, в Тульской области запрещено использовать пилы, топоры и другие орудия.

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