Власти объяснили невозможность помогать бедным россиянам продуктами

Вице-премьер России Виктория Абрамченко объяснила, почему власти не видят возможности ввести программу адресной продовольственной помощи для бедных граждан. По ее словам, контроль за ее реализацией обошелся бы слишком дорого, сообщает РИА Новости.

Чиновница оценила расходы на администрирование в десятки миллиардов рублей, при этом в правительстве не представляют, как ее можно снизить. Необходимо следить и за тем, что помощь получают те, кому она реально нужна, и за тем, чтобы продовольствие было российского производства.

По мнению Абрамченко, составить список нуждающихся было бы не очень сложно, такую информацию мог бы дать Минтруд. Но вот вычислить линейку продовольствия и сам размер помощи куда сложнее, ведь это должны быть такие категории, которые люди с низкими доходами не могут себе позволить — белок, рыбу, овощи и фрукты, мясо.

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Введение продовольственных карточек в России обсуждается чиновниками с конца 2000-х годов. В 2014 году Минпромторг выступил с предложением создать систему дополнительного питания для малообеспеченных граждан. Предполагалось зачислять средства на специальные карты, покупать на которые можно только продукты питания определенных позиций.

На фоне экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, обсуждение возобновилось. Ввести продуктовые карточки предлагали эксперты, отраслевые ассоциации и депутаты Госдумы.

Однако в начале июня Госдума в первом чтении отклонила соответствующий законопроект за авторством фракции ЛДПР и двух сенаторов. Правительство выдало на него отрицательный отзыв. В нем, в частности, говорится, что остается неясным социально-экономический эффект инициативы.