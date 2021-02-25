В России раскрыли подробности идеи продуктовых карточек

Союз потребителей России обратился в Минпромторг с предложением ввести продуктовые карточки для малоимущих граждан. Такие подробности раскрыли «Известия».

Россиянам, которые получают жилищные пособия, предложили также компенсировать часть трат на продукты. Речь идет о категории граждан, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22 процентов. Таких россиян государство уже признало нуждающимися и компенсирует часть коммунальных оплат.

Союз потребителей предлагает ежемесячно перечислять в среднем три тысячи рублей на семью и разрешать тратить деньги только на отечественное продовольствие. Всего на идею необходимо не более девяти миллиардов рублей в месяц, либо 81 миллиард рублей до конца года, если выплаты запустить уже с 1 апреля.

Как пояснил глава Союза потребителей Петр Шелищ, таким образом государство поддержит не только нуждающихся граждан, но и пищевую промышленность.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился с предложением подумать о введении продуктовых талонов для бедных слоев населения, хотя и отметил наличие проблем. По словам главы государства, вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих звучит в правительстве, идея уже заметна и плюсы у нее имеются.