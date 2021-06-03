Россияне согласились оплачивать высокими налогами поддержку бедных

Большая часть россиян согласны платить более высокие налоги, если государство будет больше поддерживать бедных граждан. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из результатов опроса, такой вариант выбрали 54 процента россиян, в основном это люди в возрасте 60 лет и старше. Уточняется, что поддержка бедных включает большое число бесплатных услуг, в том числе в сфере здравоохранения, образования и безопасности. Еще 28 процентов считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый мог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом.

Кроме того, 45 процентов респондентов заявили, что готовы платить больше налогов, если государственные услуги будут более качественными и доступными. Еще 33 процента хотели бы платить меньше налогов, понимая при этом, что госуслуги могут быть менее доступными и качественными.

Также подавляющее большинство опрошенных (83 процента) считают, что в России должна быть прогрессивная шкала налогообложения, при которой богатые граждане платят больший процент налога. Еще 13 процентов выступили за одинаковую налоговую ставку для всех, независимо от дохода.

Исследование также показало, что 65 процентов не готовы платить больше налогов, если они получат возможность влиять на распределение налоговых поступлений, согласны на это 26 процентов. Также 81 процент респондентов считают, что налоги следует выплачивать в полном объеме, 15 процентов высказались за выплату по частям, если есть такая возможность.

Ранее член Общественной палаты Евгений Нифантьев предложил повысить введенный в России с нынешнего года «налог на богатых» — с 15 до 18 процентов. По его словам, это позволит дополнительно собирать около 100 миллиардов рублей в год. Эти средства можно будет направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами. Также, полагает он, благодаря этой мере будет удовлетворен общественный запрос на справедливость и прогрессивную шкалу налогов.