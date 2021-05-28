Экономика
 
Последние новости
Путин сравнил инцидент с бортом Ryanair и посадку самолета президента Боливии
Эндокринолог заявила об опасности развития рака из-за пластиковой посуды
Москвич по велению «голосов» пришел в церковь и выдавил себе глаза 
США предложили Турции альтернативу в вопросе С-400
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
Новоуральского потрошителя отдали под суд за совершенное 20 лет назад убийство
Названы страны с самой перспективной экономикой в СНГ
Поклонская снялась с праймериз «Единой России» из-за новой работы
Фонд Билла Гейтса изменится после его развода
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
Новости партнеров
Прослушать новость

«Налог на богатых» в России предложили повысить

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев предложил повысить введенный в России с нынешнего года «налог на богатых» — с 15 до 18 процентов, сообщает РИА Новости.

«Повышение НДФЛ для граждан с доходом свыше пяти миллионов [рублей в год] всего на два процента [в реальности — на два процентных пункта] позволило собрать за год {в реальности новая ставка действует с начала 2021 года} 60 миллиардов рублей в благотворительный фонд "Круг добра", который закупает лекарства для тяжелобольных детей», — отметил Нифантьев.

По его словам, дополнительное повышение налога на три процентных пункта — до 18 процентов — позволит дополнительно собирать около 100 миллиардов рублей в год. Эти средства можно будет направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами.

Также, отметил Нифантьев, будет удовлетворен общественный запрос на справедливость и прогрессивную шкалу налогов. При этом состоятельные граждане, которых коснется повышение, отнесутся к этому с пониманием, уверен член Общественной палаты.

С инициативой повысить налог на прибыль для людей с годовым доходом свыше пяти миллионов рублей весной прошлого года выступил президент Владимир Путин. В октябре был принят соответствующий закон, с нового года мера вступила в силу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России предложили поднять налоги для части граждан
Российские власти задумались об изменении налоговой политики
Минфин назвал налоги для россиян крайне низкими
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 апреля

На вес золота

Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
16:2127 мая

SberAutoTech представила полностью автономный электротранспорт «ФЛИП» от Сбера

13:1827 мая

ПСБ и «Иннопрактика» составят второй рейтинг «Лидерство на гражданских рынках»

11:4927 мая

Назван срок полного восстановления российской экономики

Экономика00:01 2 апреля

Советский подход

Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
10:0127 мая

Россияне назвали необходимую для отказа от отпуска сумму

07:2027 мая

Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о рабочей четырехдневке

09:0327 мая

Российским компаниям предрекли уход из Европы

Экономика00:01 7 апреля

Чужими руками

Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику
08:4527 мая

В России предложили запретить продажу самогонных аппаратов

07:2227 мая

Доступ на Лондонскую биржу решили ограничить из-за компании российского олигарха

06:5727 мая

В Минэнерго исключили дефицит бензина в летний период

Россия
В России выявили 9252 новых случая коронавируса
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Мощный ураган в российском регионе сняли на видео
В российском регионе выявили экстремальное загрязнение воды ртутью
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Иммунолог назвал подходящее время для вакцинации от COVID-19
Все материалы
Мир
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Минобороны скрыло доходы заместителей Шойгу
У главы ВТБ пошли «мурашки по коже» из-за участия заключенных в стройках
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Минтруд высказался о введении четырехдневки в России
«Яндекс» опубликовал условия доступа к настройке сложных колдунщиков
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне атаковали Канье Уэста после слухов о романе с Ириной Шейк
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Звезда «Кривого зеркала» решился отрезать грудь
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
В России оценили необходимость закона о «приземлении» IT-гигантов
Мясников перечислил неопасные недуги практически каждого человека
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
Диетологи рассказали о полезных для здоровья гамбургерах
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Подводный охотник отбился гарпуном от напавшей на него тигровой акулы
Все материалы
Hyundai вдвое уменьшит количество моделей с ДВС
Лучшее автомобильное видео мая 2021
Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя
В России выбрали автомобиль года
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
Toyota показала «ночную» версию Prius
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы