«Налог на богатых» в России предложили повысить

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев предложил повысить введенный в России с нынешнего года «налог на богатых» — с 15 до 18 процентов, сообщает РИА Новости.

«Повышение НДФЛ для граждан с доходом свыше пяти миллионов [рублей в год] всего на два процента [в реальности — на два процентных пункта] позволило собрать за год {в реальности новая ставка действует с начала 2021 года} 60 миллиардов рублей в благотворительный фонд "Круг добра", который закупает лекарства для тяжелобольных детей», — отметил Нифантьев.

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По его словам, дополнительное повышение налога на три процентных пункта — до 18 процентов — позволит дополнительно собирать около 100 миллиардов рублей в год. Эти средства можно будет направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами.

Также, отметил Нифантьев, будет удовлетворен общественный запрос на справедливость и прогрессивную шкалу налогов. При этом состоятельные граждане, которых коснется повышение, отнесутся к этому с пониманием, уверен член Общественной палаты.

С инициативой повысить налог на прибыль для людей с годовым доходом свыше пяти миллионов рублей весной прошлого года выступил президент Владимир Путин. В октябре был принят соответствующий закон, с нового года мера вступила в силу.