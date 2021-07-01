Россияне снова начали экономить на еде

В России частное потребление в мае перестало расти. Расходы граждан, вероятнее всего, в июне перейдут к снижению, пишет «Коммерсантъ».

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По данным Росстата в апреле рост зарплат в годовом выражении составил 7,8 процента, однако более показательна динамика реальных зарплат с учетом сезонности. По оценке «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» (ЦМАКП) их среднемесячный прирост снизился в апреле до 0,7 процента после 0,9 процента за март и 1,1 процента за февраль.

В ЦМАКП подсчитали, что потребительские расходы россиян снизились на один процент за май. «Причины — вероятно, очень невысокий рост зарплат в мае, сильная продовольственная инфляция и переезд людей на дачи на дополнительных выходных»,— полагает автор расчетов Игорь Поляков. Кроме того, люди снова начали экономить на еде в пользу покупок непродовольственных товаров длительного пользования.

Уровень безработицы в мае снизился до 4,9 процента (минимума с марта 2020 года), а спрос на рабочую силу увеличился на 0,4 процента.

По подсчетам FinExpertiza, в 2020 году 9,1 процента всего населения России, или 13,3 миллиона человек, жили на доход, не превышающий 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля таких людей составляла 10,2 процента.