Глава ДНР посоветовал Киеву забыть о «возвращении» Крыма

Глава ДНР Пушилин заявил, что рассуждения Киева о «возвращении» Крыма — это хотелки и пиар

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посоветовал киевским властям забыть о возвращении Крыма в состав страны и больше не возвращаться к этой теме. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости

Пушилин отметил, что все рассуждения Украины о возвращении полуострова и Донбасса — это желания, хотелки, выстроенный пиар. При этом он подчеркнул, что никаких реальных шагов, в том числе по выполнению Минских соглашений, киевские власти не предпринимают. Украине стоит забыть о Крыме, а насчет Донбасса осталась может быть сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе, резюмировал глава ДНР.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об отсутствии логики и здравого смысла в проведении саммита «Крымская платформа». По его словам, непонятно, чем собираются заниматься страны на этом форуме. В то же время глава Крыма подчеркнул, что Киев будет там собирать союзников, вынашивать планы и козни, как нанести максимальный ущерб российскому полуострову.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.

Российские власти критикуют создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал грядущий саммит «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

