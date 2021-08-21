В России пообещали сделать выводы после саммита «Крымской платформы»

Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита «Крымской платформы» и сделает выводы. Об этом «Газете.ру» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, представителям стран Запада вместо поездки в Киев на саммит намного эффективнее было бы поехать непосредственно в Крым. «Потому что это главный вопрос, который возникает: если вы говорите о Крыме, почему вы там ни разу не были?», — сказала она.

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Захарова обвинила Запад в лицемерии, указав, что страны намеренно и ангажированно блокируют любые контакты с Крымом под любым предлогом, одновременно утверждая, что тема полуострова им не безразлична. «А учитывая, что под тему Крыма эти же страны вводят нелегитимные санкции, касающиеся жизни людей, это лицемерие еще и преступное», — добавила дипломат.

Ранее российские эксперты, политологи и парламентарии призвали зарубежных коллег не принимать участие в саммите проекта «Крымская платформа», который пройдет в Киеве, и игнорировать его. Подписавшие обращение заявили, что в 2014 году население Крыма на референдуме легитимно сделало выбор в пользу воссоединения с Россией.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.

Российские власти критикуют создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал грядущий саммит «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.