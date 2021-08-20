На Украине заявили о неготовности к «деоккупации» Крыма

Глава украинского МИД назвал Украину «странной» и не готовой к «деоккупации» Крыма

Украина не готова к «деоккупации Крыма». Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию «Новое время».

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Он назвал Украину «странным» государством. По его мнению, она «ни к чему никогда не готова, но так или иначе всегда способна справиться с тем или иным вызовом».

Кулеба также добавил, что у каждого органа украинской власти должен быть план не только содействия возвращению Крыма, но и на случай начала его «деоккупации». При этом глава МИД подчеркнул, что за последний год Украина повысила свою готовность к этим процессам.

«У нас появилась стратегия деоккупации Крыма, Министерство реинтеграции реализует ряд программ, связанных с Крымом. Мы создаем «Крымскую платформу». То есть все эти колесики государственной машины начали крутиться, и это делает меня счастливым», — заключил он.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал возвращение Крыма Украине вопросом времени. Аргументируя свое утверждение, дипломат вспомнил про распад Российской империи в ходе Первой мировой войны и пригрозил России «камнями с неба».

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.