Украина пригрозила России камнями

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возвращение Крыма Украине вопросом времени. Об этом он заявил в интервью телеведущему Евгению Киселеву.

В качестве аргумента Кулеба привел распад Российской империи в ходе Первой мировой войны. Он также провел аналогию с французскими регионами Эльзасом и Лотарингией, которые были аннексированы Пруссией в результате войны с Францией, но спустя несколько десятилетий были возвращены французами «под свой контроль».

Дипломат также пригрозил России, что Украина реализует в ее отношении похожую политику. «Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — заключил он.

В марте Кулеба объявил об утверждении Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины проекта «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя». По словам министра, ключевым элементом плана станет объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа», а главной целью — восстановление «полного украинского суверенитета» на полуострове.