Украина отказала представителю Крыма в участии в «Крымской платформе»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил РИА Новости, что украинская сторона отказале ему в участии в международном саммите «Крымская платформа».

По его словам, он подал заявку на участие, однако Украина проигнорировала ее. «Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», — сказал Молохов.

Представитель Крыма подчеркнул, что собирался участвовать в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида». Собеседник агентства рассказал, что хотел рассказать на саммите о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать преображение полуострова за последние семь лет.

«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой», — заключил Молохов.

Ранее российские эксперты, политологи и парламентарии призвали зарубежных коллег не принимать участие в саммите проекта «Крымская платформа», который пройдет в Киеве, и игнорировать его. Подписавшие обращение заявили, что в 2014 году население Крыма на референдуме легитимно сделало свой выбор в пользу воссоединения с Россией.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.