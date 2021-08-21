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Захарова рассказала о главной составляющей «Крымской платформы»

Захарова: «Крымская платформа» будет заточена на информационно-политическую составляющую
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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о главной составляющей предстоящего форума «Крымская платформа». Об этом она заявила «Газете.ру».

По ее словам, вся история с этой «сходкой» будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. «И даже не про анализ в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов — нет», — отметила представитель МИД.

Российский дипломат подчеркнула, что все будет заточено на информационно-политическую составляющую, так как в данном мероприятии участвуют все те же западные страны, которые принципиально не хотят ничего знать о сегодняшнем состоянии полуострова. Она добавила, что данные государства занимают принципиальную позицию по своему присутствию в Крыму: не посещают его, не хотят контактировать напрямую с местными жителями.

Ранее Захарова заявила, что Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита «Крымской платформы» и сделает выводы. По ее словам, представителям стран Запада вместо поездки в Киев на саммит намного эффективнее было бы поехать непосредственно в Крым.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.

Российские власти критикуют создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал грядущий саммит «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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