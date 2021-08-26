Украину обвинили в срыве переговоров по Донбассу

Украинская делегация сорвала заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом заявил полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

По его словам, Киев отказался от проведения переговоров в очном, допандемийном формате, к которому была готова не только Москва, но и Донецк, Луганск и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он подчеркнул, что украинская сторона также не стала обсуждать проект регламента ТКГ, «избегая открытости, письменной фиксации занимаемой на переговорах позиции и ответственности за нее».

Кроме того, Грызлов обвинил представителей Украины в срыве заседания гуманитарной подгруппы, во время которого они потребовали изменить состав участников со стороны Донбасса. Случившееся дипломат назвал «клоунадой», которую был вынужден прервать прекративший переговоры координатор от ОБСЕ. «Все это происходит на фоне пустых заявлений о приверженности перемирию и о необходимости сохранять жизнь и здоровье украинских граждан», — подчеркнул он.

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Грызлов также отметил, что украинские власти демонстрируют «полную безответственность» по вопросу соблюдения Минских соглашений и указал на нереализованные обязательства Киева по согласованию с Донбассом его будущего статуса. В этом контексте он упомянул законопроект кабинета министров Украины «О государственной политике переходного периода», содержащий прямые запреты на решение донбасского конфликта в рамках существующих договоренностей.

Ранее полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в ТКГ Наталья Никонорова заявила, что украинская делегация блокирует работу политической подгруппы, поскольку настроена на решение конфликта силовым, а не дипломатическим путем.