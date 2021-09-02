Зеленский забыл обсудить с Байденом важный для Украины вопрос

Президент Украины признался, что забыл обсудить с президентом США вопрос его визита в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что забыл обсудить на встрече с президентом США Джо Байденом вопрос его будущего визита в Киев. Об этом сообщает УНИАН.

По словам политика, до начала переговоров он долго размышлял о будущем визите американского лидера, однако вспомнил, что забыл согласовать с ним сроки и другие важные детали поездки только после окончания беседы. «Но до этого наши команды коммуницировали, и мы по телефону коммуницировали насчет визита. Я думаю, что президент [США] приедет в Украину», — сказал Зеленский.

Отмечается, что после завершения встречи глава США первым сообщил о своем официальном визите на Украину. Он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему выступает за евроатлантические устремления Киева и готов отстаивать его территориальную целостность и суверенитет.

1 сентября президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. По словам Зеленского, у них с Байденом состоялся «нормальный мужской разговор».