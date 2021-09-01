Байден захотел снова посетить Украину

Байден на встрече с Зеленским в Белом доме заявил о желании посетить Украину

Президент США Джо Байден на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хотел бы снова посетить Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Встреча двух президентов проходит в Белом доме. Общаясь с Зеленским, Байден вспомнил о предыдущем визите на Украину и сообщил о желании приехать вновь.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. «Соединенные Штаты остаются в полной мере привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии», — заявил он.

Байден также добавил, что США выступают за «евроатлантические устремления Украины».

Ранее на Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом. По мнению бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, она заключается в беседе глав государств тет-а-тет.

31 августа Зеленский прибыл в США с официальным визитом. На этот день он наметил восемь встреч, в том числе в Министерстве энергетики США и Пентагоне. 1 сентября президент Украины проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. По итогам встречи лидеры стран представят совместное заявление.

