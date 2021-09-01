Украина заявила о подготовке на самом высоком уровне встречи Путина и Зеленского

Вице-премьер Украины: встреча Путина и Зеленского готовится на самом высоком уровне

Первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил РИА Новости, что подготовка встречи президента республики Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина ведется на самом высоком уровне.

Любченко не стал отвечать, когда и в какой стране может состояться встреча. На вопрос о возможности ее проведения в Москве первый вице-премьер сделал отрицательный жест головой, передает агентство. В ответ на следующее уточнение о месте встречи чиновник назвал Крым.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины готов встретиться с Путиным в любой момент.

В апреле Зеленский публично предложил президенту России встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Путин посоветовал украинскому лидеру начать переговоры с властями самопровозглашенных республик, однако согласился принять его в Москве.

В мае Зеленский сообщил о начале переговоров по организации встречи с Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил это.