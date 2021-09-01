Стало известно о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, его слова приводит РИА Новости.

«Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время», — сказал он.

На вопрос, ведется ли какая-либо подготовка к возможной встрече Зеленского с Путиным, Никифоров ответил: «Спросите своего президента».

Ранее пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия, поэтому страну следует переименовать в Русь-Украину.

31 августа Зеленский вместе с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.