США поддержали вступление Украины в НАТО

США поддерживают стремления Украины в НАТО, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша поддержка независимости Украины и территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима», — заявил глава ведомства на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам Остин, Соединенные Штаты готовятся к подписанию рамочного соглашения о стратегических договоренности в области обороны, одной из целей которого будет поддержка Украины и «сдерживание российской агрессии». Также соглашением будет предусматриваться «имплементация реформ в оборонной сфере, необходимых для поддержки устремлений Украины по членству в НАТО», укрепление сотрудничества в киберсфере и в Черном море.

Министр обороны добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину перед лицом «российской агрессии». Он также заявил, что Москва должна перестать поддерживать конфликт на юго-востоке Украины.

Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что в Североатлантическом договоре нет нормы, запрещающей вступление страны в альянс во время проведения боевых действий на ее территории. При этом он подчеркнул, что все страны НАТО должны быть уверены, что вступление новой страны укрепит его безопасность, поэтому решение принимается коллективно.

31 августа Зеленский вместе с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

