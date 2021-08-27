Зеленского призвали разместить на Украине американские войска

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обсудить на встрече с американским коллегой Джо Байденом вопрос о размещении на территории страны военного контингента США. С таким призывом в эфире телеканала НТА выступил бывший министр иностранных дел республики Павел Климкин.

По его словам, соглашение о безопасности, которое планируют подписать по итогам встречи лидеры двух стран, может стать «реальной гарантией» сдерживания России. «Это оружие и это размещение, конечно, постепенное, американских подразделений, американской инфраструктуры», — пояснил Климкин.

Он также потребовал от Зеленского добиться от Белого дома включения Украины в состав НАТО на правах полноправного члена и не просить особого статуса вне военного блока. «Посмотрите на Афганистан, у которого такой статус был. Не нужно вестись на какие-то вещи, кроме реального партнерства и союзничества с нашими друзьями», — отметил экс-министр.

Встреча Зеленского и Байдена состоится в Вашингтоне 31 августа. Президенты обсудят «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ в республике. В июне нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе станет на встрече Байдена и Зеленского ключевым. «Там будет много других тем, но эта тема номер один», — утверждал он.