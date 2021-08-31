Зеленский встретится с министром обороны США в Пентагоне

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с министром обороны США Ллойдом Остином во вторник, 31 августа. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

По данным оборонного ведомства, Ллойд примет Зеленского вместе с министром обороны Украины Андреем Тараном в Пентагоне в 14:00 (21:00 по Москве). Стороны обсудят ряд важных вопросов военного сотрудничества двух стран. Будет ли пресс-конференция после беседы, пока не уточняется.

31 августа Зеленский вместе с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

29 августа стало известно переносе встречи двух лидеров с 31 августа на 1 сентября. Переговоры Байдена с украинским президентом станут демонстрацией приверженности США «суверенитету и территориальной целостности» Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее лидер президентской партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко рассказал, что ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского станет присоединение США к решению вопросов «деоккупации» Донбасса и Крыма.