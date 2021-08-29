Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским назначили на 1 сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на украинские СМИ.

Представитель Белого дома подтвердил, что встреча политиков переносится на сутки, 1 сентября.

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Рабочий визит Зеленского в США начинается в понедельник, 30 августа. Изначально политики должны были переговорить в этот день, позже дату перенесли на 31 августа из-за расширения программы визита. Потом мероприятие сдвинули еще раз. Сообщалось, что главы государств встретятся на «следующей неделе», однако точных сроков стороны не называли. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у ведомства нет «никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса встречи». Он отметил, что визит был согласован на 99 процентов.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что визит Зеленского станет подтверждением приверженности США «суверенитету и территориальной целостности» Украины, а также готовности к тесному взаимодействию в вопросах энергетической безопасности и поддержки Киева в борьбе с коррупцией. Также стало известно, что украинская сторона обратится к Вашингтону с просьбой не допустить запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Ранее украинские политики и общественные деятели написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой остановить «Северный поток-2».