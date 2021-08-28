Белый дом подтвердил готовящуюся встречу Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такую информацию подтвердила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.
По ее словам, главы государств встретятся «на следующей неделе», при этом она не стала называть точную дату мероприятия. Пресс-секретарь рассказала, что визит Зеленского станет «подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ».
Изначально визит Зеленского в Вашингтон запланирован на 30 августа, позднее дату перенести на 31 августа из-за расширения программы визита. Однако на эту же дату назначено завершение 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане, что дало повод для спекуляций о возможном переносе встречи президентов.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США оказались «в неприятной ситуации из-за Афганистана». «В Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы готовы помогать партнерам, чем можем. Но по состоянию на сейчас никаких негативных сигналов (по переносу встречи на высшем уровне — прим. «Ленты.ру») нет», — сказал дипломат.