Белый дом подтвердил готовящуюся встречу Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такую информацию подтвердила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

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По ее словам, главы государств встретятся «на следующей неделе», при этом она не стала называть точную дату мероприятия. Пресс-секретарь рассказала, что визит Зеленского станет «подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ».

Изначально визит Зеленского в Вашингтон запланирован на 30 августа, позднее дату перенести на 31 августа из-за расширения программы визита. Однако на эту же дату назначено завершение 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане, что дало повод для спекуляций о возможном переносе встречи президентов.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США оказались «в неприятной ситуации из-за Афганистана». «В Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы готовы помогать партнерам, чем можем. Но по состоянию на сейчас никаких негативных сигналов (по переносу встречи на высшем уровне — прим. «Ленты.ру») нет», — сказал дипломат.