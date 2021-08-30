На Украине назвали ключевую тему переговоров Зеленского и Байдена

Присоединение США к решению вопросов «деоккупации» Донбасса и Крыма станет ключевой темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена в Вашингтоне. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко, пишет «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что украинская сторона не станет «выступать в роли просителей», потому что у нее «есть что предложить для совместного противодействия российской агрессии». По его мнению, такими вещами являются «Крымская платформа» и реформирование армии по стандартам НАТО. «Мы не требуем от США сделать за нас нашу работу», — отметил Корниенко.

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Он также назвал ряд других тем, которые Байден и Зеленский будут обсуждать во время встречи. В их число депутат включил препятствование превращению российского газопровода «Северный поток-2» в «энергетическое и экономическое оружие против Украины», а также поддержку украинских реформ.

Корниенко уточнил, что от американской стороны ожидают не только финансовой помощи, но и предложения совместных проектов с инвестициями. По его словам, для этого необходимо изменить негативное отношение к Украине «в политических и деловых кругах США», сформировавшееся из-за действий предыдущего поколения украинских политиков.

Ранее в Киеве подтвердили перенос встречи Зеленского и Байдена на 1 сентября. Ее сроки были сдвинуты по инициативе Вашингтона из-за завершения эвакуации американских граждан из Афганистана. Планируется, что во время переговоров главы двух государств обсудят «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, а также энергетическую безопасность, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ на Украине.