На Украине подтвердили перенос встречи Зеленского и Байдена

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится 1 сентября в Белом доме, а не 31 августа, как это было запланировано ранее. Об этом в сообщает телеканал «Украина 24» со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

По данным канала, сейчас Зеленский находится в самолете и готовится вылететь в Вашингтон с минуты на минуту. Сроки его встречи с Байденом были сдвинуты по решению администрации США из-за завершения эвакуации американских граждан из Афганистана.

О встрече Зеленского и Байдена было объявлено в конце июля, сразу после телефонного разговора двух лидеров. Президенты обсудят «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ в республике.

В июне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе станет на встрече Байдена и Зеленского ключевым. «Там будет много других тем, но эта тема номер один», — утверждал он. Позднее его предшественник на посту главы МИД Павел Климкин призвал главу государства поднять на переговорах вопрос о размещении на Украине американских войск.