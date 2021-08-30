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Переговоры Зеленского и Байдена перенесли из-за ситуации в Афганистане

Президенты Байден и Зеленский встретятся 1 сентября в Вашингтоне
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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский встретятся в первый день осени, 1 сентября, рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет «РБК-Украина».

Встречу перенесли с 31 августа на сутки, 1 сентября. Как отметил Подоляк, с такой инициативой к Киеву обратилась американская сторона. В Вашингтоне отметили, что на последний день лета намечено завершение вывода американских войск из Афганистана, из-за этого Белый дом не сможет организовать мероприятие. «Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того», — подчеркнул Подоляк.

В Киеве добавили, что Зеленскому было бы удобнее встретиться с коллегой в тот день, когда Украина «станет ключевым ньюсмейкером американской повестки». При этом дату переговоров глав государств уже меняли. Сначала они должны были состояться 30 августа.

О чем будут говорить президенты?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Зеленский и Байден пообщаются с глазу на глаз, а также в составе делегаций. Дипломаты коснуться трех сфер: их интересуют политические, экономические проблемы и вопросы безопасности. Кроме того, министр добавил, что не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа.

Глава МИД Украины считает, что грядущая встреча должна вывести отношения Киева и Вашингтона на новый уровень. Он также признался, что Киев подготовил несколько проектов в сфере финансового и бизнес-сотрудничества. Он анонсировал подписание нескольких документов.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон станет «подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины». По ее словам, встреча двух лидеров означает готовность к сотрудничеству в сфере энергетической безопасности. Кроме того, США поддержит начинания Украины в области борьбы с коррупцией и принятие в стране новых реформ.

Что еще запланировано?

Зеленский получил от Байдена приглашение посетить Белый дом в телефонном разговоре 7 июня. Его рабочий визит в США начнется 30 августа. В рамках поездки Зеленский собирается посетить Калифорнию. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с известным американским инженером, основателем Tesla Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

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