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Стали известны детали поездки Зеленского в США

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Фото: Sergiy Dolzhenko / AP
Стали известны детали программы визита президента Украины Зеленского в США в конце августа

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с известным американским инженером, основателем Tesla Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком. Об этом сообщает «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на свой источник в офисе президента республики.

По данным источника, возможность организации этих встреч пока прорабатывается. Помимо этого, рассматривается вопрос выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Также стали известны некоторые общие детали рабочей программы украинского президента. Как сообщил источник, поездка Зеленского в США начнется 28 августа с Чикаго, где он вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины, празднование которого ежегодно проходит 24 августа.

30 августа он прибудет в Вашингтон для переговоров с американским лидером Джо Байденом. В столице США Зеленский проведет только один день. С членами американского правительства вместо него встретятся украинские министры, которые войдут в состав делегации. В Сан-Франциско, штат Калифорния, где находятся офисы Илона Маска и Тима Кука, Зеленский прилетит 31 августа.

Зеленский получил от Байдена приглашение посетить Белый дом в телефонном разговоре 7 июня. Визит должен состояться 30 августа. Ранее посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила, что его подготовка вышла на «финишную прямую».

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