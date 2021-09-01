На Украине предложили переименовать страну в Русь-Украину

Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия, поэтому страну следует переименовать в Русь-Украину. Такое мнение выразил пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованном на его YouTube-канале.

Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов Алексей Арестович о праве Украины назвааться Русью

Арестович также заявил, что у России необходимо отобрать бренд «русских», поскольку, по его мнению, именно Украина и является Русью, а Россия, по его словам, лишь с «натяжкой» может претендовать на это наследие. Он также потребовал, чтобы конфликт между Москвой и Киевом назвывали «русско-российской» войной. Арестович предположмил, что так Киев сможет «потроллить» Москву.

Реакция России

Заявление Арестовича прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вместо двойного названия она предложила украинским чиновникам другой вариант — переименовать свою страну в «Укрусь». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите Мария Захарова о переименовании Украины

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в свою очередь идею Арестовича назвал деградацией. Он отметил, что позиция украинских властей относительно исторической принадлежности их страны постоянно меняется.

Настроение офиса Зеленского качает как галеон во время шторма. То Украина — не Россия, теперь себя русскими называют, а кто же тогда мы? А кем завтра себя назовут в Киеве? Готами и римлянами? Думаю, что все беды Украины из-за того, что власть бродит по углам и не может идентифицировать нацию. То они европейцы, теперь сами не знают кто Руслан Бальбек о переименовании Украины

Бальбек также подчеркнул, что Украина в последнее время развивается по принципу «отнять у соседа».

Тренд на Русь

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что День Крещения Руси связан именно с Украиной. В ответ на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление, в котором заявил, что Киевская Русь является матерью украинской истории, а полуостров Крым — ее родные дети. Он также выразил мнение, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси, поскольку русские являются «двоюродными племянниками».

А предыдущий президент Украины Петр Порошенко 31 августа опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza статью, в которой перечислил различия украинцев и русских. По мнению Порошенко, украинцев отличает собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации.