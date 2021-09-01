На Украине предложили переименовать страну в Русь-Украину

Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия, поэтому страну следует переименовать в Русь-Украину. Такое мнение выразил пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованном на его YouTube-канале.
Арестович также заявил, что у России необходимо отобрать бренд «русских», поскольку, по его мнению, именно Украина и является Русью, а Россия, по его словам, лишь с «натяжкой» может претендовать на это наследие. Он также потребовал, чтобы конфликт между Москвой и Киевом назвывали «русско-российской» войной. Арестович предположмил, что так Киев сможет «потроллить» Москву.
Реакция России
Заявление Арестовича прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вместо двойного названия она предложила украинским чиновникам другой вариант — переименовать свою страну в «Укрусь». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в свою очередь идею Арестовича назвал деградацией. Он отметил, что позиция украинских властей относительно исторической принадлежности их страны постоянно меняется.
Бальбек также подчеркнул, что Украина в последнее время развивается по принципу «отнять у соседа».
Тренд на Русь
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что День Крещения Руси связан именно с Украиной. В ответ на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление, в котором заявил, что Киевская Русь является матерью украинской истории, а полуостров Крым — ее родные дети. Он также выразил мнение, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси, поскольку русские являются «двоюродными племянниками».
А предыдущий президент Украины Петр Порошенко 31 августа опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza статью, в которой перечислил различия украинцев и русских. По мнению Порошенко, украинцев отличает собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации.