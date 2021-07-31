Порошенко ответил Путину и перечислил различия украинцев и русских

Пятый президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев.

Порошенко считает, что украинская нация уже давно сформировалась и она не имеет проблем с собственной идентичностью. «И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — говорится в статье.

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В материале при этом перечислены различия украинцев и русских. По мнению Порошенко, украинцев отличает собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление ко Дню крещения Руси, в котором назвал русских и украинцев «очень дальними родственниками». По его мнению, России не стоит претендовать на наследство Киевской Руси, поскольку русские являются «двоюродными племянниками».

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показывают, что идею единства украинцев и русских поддерживают 41 процент граждан Украины. При этом жители восточных регионов чаще считают тезис о единстве народов верным (60 процентов), нежели западных (30 процентов).

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, в ней затрагиваются вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.