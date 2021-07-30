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Путин постановил создать комиссию по историческому просвещению

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данную комиссию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

В положении отмечается, что межведомственная комиссия по историческому просвещению создается с целью эффективного взаимодействия государственных органов с научно-образовательной и культурной сферами в вопросах, которые касаются защиты исторической правды и сохранения исторической памяти. Кроме того, данная комиссия будет отслеживать и предупреждать попытки фальсификации исторических фактов.

Ранее на сайте Кремля была опубликована аналитическая статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Документ доступен на русском и украинском языках.

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