Путин постановил создать комиссию по историческому просвещению

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данную комиссию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

В положении отмечается, что межведомственная комиссия по историческому просвещению создается с целью эффективного взаимодействия государственных органов с научно-образовательной и культурной сферами в вопросах, которые касаются защиты исторической правды и сохранения исторической памяти. Кроме того, данная комиссия будет отслеживать и предупреждать попытки фальсификации исторических фактов.

Ранее на сайте Кремля была опубликована аналитическая статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Документ доступен на русском и украинском языках.