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Захарова предложила Украине назваться «Укрусью»

Захарова в ответ на желание офиса Зеленского назваться «Русь-Украина»: «дарю — Укрусь»
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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Украине назваться «Укрусью». Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Так представитель ведомства ответила на предложение советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича сменить название страны на «Русь-Украина».

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите», — написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название Украины на «Русь-Украина». Он заявил, что Украина и является Русью, а Россия с «натяжкой» может претендовать на это наследие. Кроме того, он призвал отобрать у России бренд «русских».

Предыстория: На Украине захотели сменить название страны
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