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Захарова ответила на вопрос о назначении Поклонской послом

Мария Захарова о назначении Поклонской послом: МИД не участвует в публичном обсуждении
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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о возможном назначении депутата Госдумы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Она заявила, что ведомство не может участвовать в дискуссии, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова напомнила, что послов назначает президент, а МИД не участвует в обсуждении кандидатур.

«У нас новые послы появляются после того, как их назначает на этот пост президент РФ... По соответствующим положениям, МИД не участвует в публичном обсуждении. У нас есть такой норматив, что мы публично не участвуем в дискуссиях относительно назначения послов», — сказала она.

Накануне Захарова написала в своем Telegram-канале, что угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «испортить жизнь» Поклонской, если она станет послом в одной из стран Африки, можно считать «лучшей рекламой» украинского гражданства.

Ранее Кулеба, прокомментировав возможное назначение Поклонской послом в Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса, отметил, что Киев должен проверить, является ли она гражданкой Украины. Если информация подтвердится, то у украинских властей появятся разные возможности.

27 августа сообщалось, что Комитет Госдумы по международным делам в ближайшее время проведет заседание по вопросу назначения заместителя его председателя Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.

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