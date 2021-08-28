Захарова ответила на угрозу МИД Украины «испортить жизнь» Поклонской шуткой

Угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской, если она станет послом в одной из стран Африки, можно считать «лучшей рекламой» украинского гражданства. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

«У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь», — процитировала в шутку властей Украины официальный представитель МИД России. По ее мнению, такие заявления в адрес Поклонской были высказаны «емко, точно, официально».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на угрозу в отношении Поклонской, высказанную Кулебой. «Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже», — заявил он и добавил, что слова министра иностранных дел Украины «правильно бы рассмотреть» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Бывший прокурор Крыма и сама высказалась на счет угроз в ее адрес. Украинский министр, как она отметила, прокомментировал сплетни, что говорит о его несдержанности. Кроме того, само выражение «испортить жизнь» воплощают в жизнь власти Украины в отношении своих граждан.

Кулеба, прокомментировав возможное назначение Поклонской послом в Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса, отметил, что Киев должен проверить, является ли она гражданкой Украины. Если информация подтвердится, то у украинских властей появятся разные возможности.