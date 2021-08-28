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Володин ответил на угрозу главы МИД Украины «испортить жизнь» Поклонской

Спикер Госдумы Володин пообещал защитить экс-прокурора Крыма Поклонскую от нападок Украины
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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ответил на угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской, если она станет послом в одной из стран Африки. В своем Telegram-канале спикер Госдумы пообещал защитить депутата от нападок Киева.

Володин отметил, что своими словами в адрес Поклонской глава украинского ведомства на официальном уровне подтвердил, что Киев готов применять в отношении своих граждан меры, характерные для тоталитарных режимов. Он задался вопросом, как после этого с министром страны, которая хочет стать частью европейского сообщества, будут общаться представители Запада.

По мнению председателя Госдумы, с такими подходами и принципами Украина не сможет стать демократическим государством. «Это антинародный путь диктаторского режима», — написал он. Володин добавил, что слова Кулебы «правильно бы рассмотреть» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

В заключение Володин призвал «не беспокоиться» за бывшего прокурора Крыма. «Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже», — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее на слова Кулебы о возможности «испортить жизнь» отреагировала сама Поклонская. Депутат заявила, что украинский министр прокомментировал сплетни, что говорит о его несдержанности, а само выражение «испортить жизнь», по ее словам, воплощают в жизнь украинские власти в отношении своих граждан.

До этого глава МИД Украины, комментируя возможное назначение Поклонской послом в Республике Кабо-Верде, отметил, что Киеву следует проверить, является ли она гражданкой Украины. Если эта информация подтвердится, то у властей якобы появится возможность «испортить ей жизнь».

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Предыстория: Глава МИД Украины рассказал о возможности «испортить жизнь» Поклонской
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