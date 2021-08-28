Володин ответил на угрозу главы МИД Украины «испортить жизнь» Поклонской

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ответил на угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской, если она станет послом в одной из стран Африки. В своем Telegram-канале спикер Госдумы пообещал защитить депутата от нападок Киева.

Володин отметил, что своими словами в адрес Поклонской глава украинского ведомства на официальном уровне подтвердил, что Киев готов применять в отношении своих граждан меры, характерные для тоталитарных режимов. Он задался вопросом, как после этого с министром страны, которая хочет стать частью европейского сообщества, будут общаться представители Запада.

По мнению председателя Госдумы, с такими подходами и принципами Украина не сможет стать демократическим государством. «Это антинародный путь диктаторского режима», — написал он. Володин добавил, что слова Кулебы «правильно бы рассмотреть» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

В заключение Володин призвал «не беспокоиться» за бывшего прокурора Крыма. «Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже», — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее на слова Кулебы о возможности «испортить жизнь» отреагировала сама Поклонская. Депутат заявила, что украинский министр прокомментировал сплетни, что говорит о его несдержанности, а само выражение «испортить жизнь», по ее словам, воплощают в жизнь украинские власти в отношении своих граждан.

До этого глава МИД Украины, комментируя возможное назначение Поклонской послом в Республике Кабо-Верде, отметил, что Киеву следует проверить, является ли она гражданкой Украины. Если эта информация подтвердится, то у властей якобы появится возможность «испортить ей жизнь».