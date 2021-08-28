Поклонская ответила на слова главы МИД Украины о желании «испортить ей жизнь»

Поклонская ответила главе МИД Украины Кулебе на слова о желании «испортить ей жизнь»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская ответила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе на его слова о возможности «испортить ей жизнь» после сообщения о ее возможном назначении послом в Африке. Депутат обозначила свою позицию в разговоре с РИА Новости.

Поклонская с иронией отреагировала на слова главы украинского МИД. Она отметила, что Кулеба прокомментировал сплетни, что считается «показателем несдержанности», а выражение «испортить жизнь» воплощают в жизнь украинские власти.

«Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», — заявила Поклонская.

Депутат также добавила, что угрозы испортить жизнь поступают к ней от многих людей. Она предложила всем «желающим» выстроиться в алфавитном порядке.

Ранее Кулеба прокомментировал возможное назначение Поклонской послом в Республике Кабо-Верде, которая расположена на Островах Зеленого Мыса. По его словам, украинским властям необходимо проверить, является ли депутат гражданкой Украины. Если информация подтвердится, то у Киева якобы появятся различные возможности.