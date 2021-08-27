В Госдуме состоится заседание по вопросу назначения Поклонской послом

Комитет Госдумы по международным делам в ближайшее время проведет заседание по вопросу назначения заместителя его председателя Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Об этом рассказал первый замглавы комитета Дмитрий Новиков, сообщает в пятницу, 27 августа, РИА Новости.

Ранее сообщения о своем возможном назначении послом прокомментировала сама Поклонская. По ее словам, пока комментировать это преждевременно.

О том, что Поклонскую в ближайшее время могут одобрить на должность посла России в одной из африканских стран, со ссылкой на два источника сообщило издание РБК. Предположительно, она будет работать в Республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса.